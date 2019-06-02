"العيد فرحة" نجوم الغناء يحيون حفلات العيد بمصر والدول العربية
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:33 م
نور طلعت
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تشهد الاستعدادات لإحياء حفلات عيد الفطر المبارك مع كبار نجوم الغناء في مصر والدول العربية.
"الفجر الفني" يرصد أبرز حفلات نجوم مصر والوطن العربي في عيد الفطر المبارك.
يستعد كل من عاصي الحلاني ونجوى كرم ونوال الزغبي،لإحياء حفل غنائي يوم 8 يونيو في فندق فينسيا، وذلك برعاية شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، كما يحيي كل من الفنان زياد برجي ومايا دياب حفلات العيد ضمن حفلة تقام في 7 يونيو في فندق "لانكسترايدن باي"، وسط بيروت.
ويستضيف مسرح صالة السفراء في كازينو لبنان، في يوم 8 يونيو المقبل، حفلة غنائية يشارك فيها كل من الفنانين يارا وحاتم العراقي، حيث يقضي كل من راغب علامة ووائل كفوري أجواء العيد مع جمهورهم في حفل غنائي يوم 7 يونيو المقبل، في فندق (ميريديان) في دولة الإمارات العربية، كما تحيي الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائيا ضخما بمناسبة العيد في فندق "هيلتون الحبتور"، في دبي وذلك يوم 7 يونيو.
ويستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل العيد في دبي أوبرا، يوم 6 يونيو.
أما عن حفلات السعودية تبدأ بحفل للفنانة أنغام، والفنان رابح صقر يوم 5 يونيو المقبل بالرياض.
وتشهد "الطائف" في نفس اليوم حفل غنائي آخر للفنان خالد عبد الرحمن، والفنان رامي عبد الله.
ويستعد حاتم العراقي، وجابر الكاسر لإحياء حفل غنائي في"الطائف يوم 6 يونيو، كما يحيي الفنان محمد عبده حفل ضخم في نفس الموعد ولكن بالرياض ويحيي أيضا حفل أخر في"الدمام" يوم 7 يونيو.
يحيي الفنان المصري محمد حماقي، حفلا غنائيا بصحبة الفنان وليد الشامي في الدمام يوم 6 يونيو.
يشهد يوم 7يونيو حفل لكل من الفنانة نوال الزغبي، والفنان عبد الله الرويشد، في "الأحساء".
وتختتم ليالي العيد يوم 8 يونيو بالفنان راشد الماجد، وداليا مبارك في الرياض، وبالفنان عبادي جوهر، وأصيل أبو بكر في"الأحساء"، وبالفنانة أصالة نصري، والفنان حسين الجسمي في"الدمام".
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