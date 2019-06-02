"العيد فرحة" نجوم الغناء يحيون حفلات العيد بمصر والدول العربية

تشهد الاستعدادات لإحياء حفلات عيد الفطر المبارك مع كبار نجوم الغناء في مصر والدول العربية.





" الفجر الفني " يرصد أبرز حفلات نجوم مصر والوطن العربي في عيد الفطر المبارك.





يستعد كل من عاصي الحلاني ونجوى كرم ونوال الزغبي،لإحياء حفل غنائي يوم 8 يونيو في فندق فينسيا، وذلك برعاية شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، كما يحيي كل من الفنان زياد برجي ومايا دياب حفلات العيد ضمن حفلة تقام في 7 يونيو في فندق "لانكسترايدن باي"، وسط بيروت.





ويستضيف مسرح صالة السفراء في كازينو لبنان، في يوم 8 يونيو المقبل، حفلة غنائية يشارك فيها كل من الفنانين يارا وحاتم العراقي، حيث يقضي كل من راغب علامة ووائل كفوري أجواء العيد مع جمهورهم في حفل غنائي يوم 7 يونيو المقبل، في فندق (ميريديان) في دولة الإمارات العربية، كما تحيي الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائيا ضخما بمناسبة العيد في فندق "هيلتون الحبتور"، في دبي وذلك يوم 7 يونيو.





ويستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل العيد في دبي أوبرا، يوم 6 يونيو.





أما عن حفلات السعودية تبدأ بحفل للفنانة أنغام، والفنان رابح صقر يوم 5 يونيو المقبل بالرياض.





وتشهد "الطائف" في نفس اليوم حفل غنائي آخر للفنان خالد عبد الرحمن، والفنان رامي عبد الله.





ويستعد حاتم العراقي، وجابر الكاسر لإحياء حفل غنائي في"الطائف يوم 6 يونيو، كما يحيي الفنان محمد عبده حفل ضخم في نفس الموعد ولكن بالرياض ويحيي أيضا حفل أخر في"الدمام" يوم 7 يونيو.





يحيي الفنان المصري محمد حماقي، حفلا غنائيا بصحبة الفنان وليد الشامي في الدمام يوم 6 يونيو.





يشهد يوم 7يونيو حفل لكل من الفنانة نوال الزغبي، والفنان عبد الله الرويشد، في "الأحساء".





وتختتم ليالي العيد يوم 8 يونيو بالفنان راشد الماجد، وداليا مبارك في الرياض، وبالفنان عبادي جوهر، وأصيل أبو بكر في"الأحساء"، وبالفنانة أصالة نصري، والفنان حسين الجسمي في"الدمام".



