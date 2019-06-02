تشيلسي يقترب من ضم نجم برشلونة

يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية بحسب ما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن النادي اللندني يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي، في حال نجاح مسئولين برفع الحظر عن النادي بحرمانه من إبرام أي صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر في فبراير الماضي معاقبة تشيلسي من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، وتغريمه ٤٠٠ ألف جنيه استرليني بسبب وجود مخالفات في عقود النادي مع ٢٩ لاعبا تقل أعمارهم عن ١٨ عاما.