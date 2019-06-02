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الجونة ينتظر رد اتحاد الكرة على استفساراته الأربعة في خطاب رسمي

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:33 م
الجونة ينتظر رد اتحاد الكرة على استفساراته الأربعة في خطاب رسمي
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الفجر الرياضي
 
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خاطب نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي لاستيضاح بعض الأمور ومعرفة موعد المباراة المقبلة للفريق في دوري هذا الموسم والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى الآن.

وحدد نادي الجونة 4 مطالب في خطابه كالآتي:

أولا: تحديد موعد مباراة الفريق المتبقية في الدوري أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

ثانيا: تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2019/2020

ثالثا: تحديد موعد انطلاقة دوري الموسم الجديد 2019/2020

رابعا: تحديد عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قائمة الفريق للموسم المقبل

وجاء خطاب نادي الجونة ومطالبه الأربعة المحددة لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الموسم الجديد والذي لم تظهر ملامحه حتى الآن.

وينتظر نادي الجونة رد اتحاد الكرة على المطالب التي تضمنها خطابه خلال الساعات القليلة المقبلة.

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