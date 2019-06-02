البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة يحقّق رقما قياسيا عالميا جديدا
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:24 م
مروى الجلاصي
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حقّق البطل العالمي والبارالمبي التونسي وليد كتيلة أمس السبت، رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 100 متر خلال ملتقى سويسرا الدولي للكراسي.
وقد سجّل كتيلة بسباق الـ100 متر في ملتقى سويسرا الدولي للكراسي، زمنا قدره 14ث و46 جزء بالمائة، محطما بهذا الانجاز الرقم القياسي العالمي.
و كان البطل العالمي والبارالمبي التونسي وليد كتيلة، قد حقق الرقم القياسي العالمي خلال منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخصوصية، التي جرت في دبي في فيفري الماضي وهو 14ث و62.
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