نجل رييس يودع والده بكلمات مؤثرة



وقال لوبيز في صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :" هذا اليوم كان الأخير بيننا أبي، في هذا اليوم قدّمتي لي النصائح كما كنت تفعل دائما لكن اليوم ها قد رحلت ولن تعود أبدا، إنه يوم صعب جدا عليّ، الآن وغدا سأبقى دائمًا فخورا بك أبي، لم نقضي الوقت الكافٍ مع بعضنا لكن أنت تعرف كما أننا نحب بعضنا بعضًا، أعلم أنك ستهتم بي وأنت في السماء".

ودّع لوبيز رييس نجل الإسباني الراحل ​خوسيه أنطونيو رييس​ نجم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وآرسنال السابق والده بكلمات مؤثرة عقب رحيله عن عمر يناهز ال 35 عاما بعد تعرضه لحادث مروري في إسبانيا.