بالأرقام.. كيف حسم محمد صلاح صراعه مع ساديو ماني بعد التتويج بلقب دوري الأبطال؟





انتهي آمس موسم فريق ليفربول الإنجليزي، بتتويج الريدز بطلاً لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عام من عدم تحقيق اللقب، بعد الفوز على توتنهام هوتسيبير الإنجليزي أيضا بثنائية دون رد أحرزهم الدولي المصري محمد صلاح و أوريچي.





وإشتعلت المنافسة خلال الموسم المنتهب بين محمد صلاح الدولي المصري والدولي السنغالي ساديو مانى، ولكن بعد إنتهاء الموسم محلياً وأوروبياً ظهر تفوق صلاح على ماني ولذلك تعرض "الفجر الرياضي" ما قدمه الثنائي وكيف تفوق المصري على السنغالي.





شارك محمد صلاح هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي فى 38 مباراة سجل خلالهم 22 هدف وصنع 11 هدف آي ساهم في 33 هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.





بينما شارك ساديو ماني في 36 مباراة ببطولة الدوري وسجل 22 هدف وصنع هدفين فقط آي ساهم فى 24 هدف فقط.





ورغم تساوي الثنائي في عدد الأهداف والذى حصدوا به جائزة هداف البطولة ولكن يتفوق صلاح من ناحية صناعة الأهداف بفارق 9 أهداف صنعها لزملائه عن السنغالي.





وفي بطولة دوري أبطال أوروبا تفوق أيضاً المصري محمد صلاح علي السنغالي ماني، بعد أن أصبح هداف الفرسق في البطولة الحالية برصيد 5 أهداف.





وشارك صلاح فى 12 مباراة مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا سجل خلالهم 5 أهداف كانوا أمام كل من ريد ستار الصربي هدفين وهدف الصعود من المجموعات أمام نابولى الإيطالي وهدف أمام بورتو في دور ربع النهائي وهدف في توتنهام في نهائي البطولة، وقام بصناعو هدفين كانوا أمام بايرن ميونخ في دور ال 16 وأمام بورتو في دور ال 8 أي ساهم في 7 أهداف، ولم يغيب سوي عن مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي البطولة للإصابة ورغم ذلك هو هداف الليفر في البطولة الإوروبية.





بينما ساديو مانى شارك في 13 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سجل خلالهم 4 أهداف كانوا في بايرن ميونخ هدفين وفى مرمي ريد ستار وفي مرمي بورتو وصنع ثلاث أهداف كانوا في مرمي ريد ستار وباريس سان جيرمان وبورتو.





ليكون موسم ساديو ماني بالكامل مع ليفربول هذا الموسم، شارك في 50 مباراة وسجل 26 هدف وصنع 5 أهداف ليكون مساهماً في31 هدف ، بينما محمد صلاح شارك في 52 لقاء سجل خلالهم 27 هدف وصنع 13 هدف ليكون مساهماً في 40 هدف وهو الأعلي في الفريق.