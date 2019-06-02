هنا الزاهد: استعنت بخبرة فهمى فى الكوميديا

كل تجاربى السابقة ناجحة و"الواد سيد الشحات" مختلف









هنا الزاهد أو «ريتاج»، الفتاة ذات الملامح الأوروبية التى تشارك زوجها «سيد» فى عمليات النصب والخطف فتتلون بأكثر من شخصية فى أحداث المسلسل الكوميدى الجديد «الواد سيد الشحات» لأحمد فهمي، ونجح الثنائى فى أن يتصدرا قائمة الأعمال الكوميدية هذا الموسم.









■ فى البداية كيف كانت ردود الأفعال التى وصلتك عن مسلسل «الواد سيد الشحات»؟





- أتابع يوميًا ردود الأفعال فور عرض كل حلقة خاصة عبر السوشيال ميديا والحمدلله المسلسل تريند على وسائل التواصل الاجتماعى يوميًا، وسعيدة كثيرًا بكل ردود الأفعال وتعليقات الجمهور على العمل.









■ هل توقعت نجاح العمل؟





- فى الحقيقة لا أنكر أننى توقعت نجاح العمل خاصة أن مسلسل «ريح المدام»، الذى قدمه أحمد فهمى قبل عامين كان رقم واحد بالأعمال الكوميدية وقت عرضه، فهو يبذل مجهودا شاقا فى مسلسلاته التى يشارك بها بدءا من كتابة العمل ومتابعة كافة التفاصيل حتى خروجه للنور، وكنت على يقين بأن الله سيجعله فى المقدمة بعد كل هذا المجهود.









■ كيف كان تحضيرك لشخصيات المسلسل خاصة أنها تتغير من حلقة للأخرى؟





- قمت بالتحضير مع فريق العمل، ومخرج المسلسل أحمد الجندى بحضور أحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن، ومصفف الشعر هيثم دهب لاختيار اللوك الخاص بكل شخصية، من شعر وأزياء مع أمنية على ستايلست العمل، فلكل شخصية «لوك»، خاص بها كما حاولنا أن تكون الشخصية الأساسية «ريتاج»، بعيدة تمامًا ومختلفة عنى فاخترنا الشعر القصير لأظهر به لأول مرة فى عمل فنى.









■ وهل استعنت بأحمد فهمى فى إفيهات الشخصية؟





- بالطبع كنت أستعين بخبرته فى المشاهد الكوميدية، وكواليس العمل بيننا كانت ممتعة كثيرًا خاصة فهمي، وهو فى اللوكيشن بسيط للغاية يتعامل مع كل فريق العمل بصداقة وأخوة وهو ما يظهر للجمهور على الكاميرا.









■ سبق وقدمت تجربة درامية مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل مأمون وشركاه فما هى نصيحته لكى؟





- أعتبر تجربتى مع الزعيم هى السبب فى كل ما وصلت إليه بمشوارى الفنى فهى سبب تقدمى بمشوارى الفني، والزعيم كان يقول لى دايما «إنتى عفريتة» فى اللوكيشن، وفى مرة تحدث إلى بعد عرض الحلقة وقال لى «إنتى الوحيدة اللى كنتى تعملى الدور ده»، ومازلت على اتصال به وبرامى إمام نجله وأحفاده أيضا.









■ شاركت بأكثر من عمل كوميدى على رأسها تعاونك مع الزعيم عادل إمام وعلى ربيع الموسم الماضى وهذا الموسم مع أحمد فهمي، حدثينا عن كل تجربة؟





- كلها كانت تجارب ناجحة على رأسها تجربتى مع الزعيم عادل إمام، وحققت لى نقلة فنية بمشوارى الفنى، وهذه التجربة مختلفة كثيرًا والجمهور لمس هذا من الحلقة الأولى فالكوميديا التى أقدمها من خلال شخصية ريتاج مختلفة كثيرًا عن تجاربى الكوميدية السابقة.









■ فى الفترة الأخيرة ركزت على الكوميديا فهل تفضلين الكوميدى عن التراجيدي؟





- أنا شخصية رومانسية فى الواقع، وأميل للتراجيدى كثيرًا، وهو الأقرب لقلبى وردود أفعال الجمهور على هذه النوعية من الأدوار تكون ملموسة سريعا.









■ وماذا عن المنافسة الكوميدية هذا الموسم؟





- الأعمال الكوميدية متواجدة بشكل كبير هذا الموسم والمنافسة قوية للغاية، وأعتقد أننا برأى النقاد والجمهور بالشارع مسلسلنا رقم واحد فى الأعمال الكوميدى هذا الموسم.









■ كيف تقضين رمضان بعيدا عن التصوير؟



