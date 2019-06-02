محافظ كفر الشيخ.. أول محافظة في تدعيم الدورات الخادمة للشمول المالي

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، انه تم تنفيذ 4 برامج تدريبية تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتنفيذ حزمة البرامج التنشيطية المتكاملة لبعض الوظائف بوحدات الحكم المحلي في ضوء السياسات المالية الحديثة، وسيتم تسليم شهادات هذه الدورات في احتفالية في ديوان عام المحافظة.



وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتي للعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فضلًا عن حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، والمحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة.