فاندام عجبته رقصة "مافيا" وعمل لمدة 4 ساعات بدون أجر

أثار ظهور الفنان العالمى فان دام فى إعلان لإحدى شركات المحمول الكبرى مع الفنان محمد رمضان، لأول مرة فى الشرق الأوسط ضجة كبيرة منذ بداية شهر رمضان وزاد الفضول عند جمهور فان دام لمعرفة كواليس هذا الإعلان وتصويره، فتواصلنا مع تامر مهدى مخرج الإعلان الذى كشف الكثير من التفاصيل وقال: جاءت الفكرة منذ البداية بعد اتفاق الشركة المنتجة مع النجم العالمى فان دام، وعندما عرف فرح جدًا لأنه سيكون مخرجا لإعلان به نجم عالمى بحجم فاندام، وفنان بقيمة محمد رمضان، وتابع مهدي: كان الوقت ضيقا جدا للتحضير، ولم يزد على 6 أيام، وتم تصوير الإعلان فى يومين فقط.





وعن الكواليس أشار تامر إلى أن فان دام رجل بشوش بما تحمله الكلمة من معنى، لأنه جاء لموقع التصوير بروح جميلة، ومبتسما طوال الوقت، ولم يعترض على شيء، كان يتعلم الغناء العربى أو الرقصات بسرعة، وكشف مهدى سرًا أن هناك بندا فى التعاقد الخاص بفاندام يتعلق بعدد ساعات التصوير بألا تتخطى الـ 10 ساعات فى اليوم، وحينما رأى تامر يعمل بكل طاقته حتى لا يضيع وقته، جاء لتامر مبتسما وقال له «زود 4 ساعات من عندى علشان نعمل شغل حلو جدا» أما عن تقليده لرقصة مافيا قال مهدي: «بالفعل لم تكن موجودة فى الإعلان، لكن حينما شاهد رمضان يرقصها، أعجب بها فقام بتقليده، وحينما شاهدناه يرقص بنفس حركات «مافيا» ضحكنا كلنا من جمال المشهد، وقررت أضيفه للإعلان». أما عن فكرة وجود خناقة مصرية على غرار محمود المليجى وفريد شوقى قال تامر: «أنا فضلت وجود الخناقة، لأن المشهد الأول كان مشهدا لشجار الـ cowboys، الشهيرة فى الأفلام الأمريكية، ثم خناقة الأدوجن أو «الحلبة»، ثم مشهد محمود المليجى بالشنب، وفى المشهد الأخير الانفجار، وكان شيئا جميلا أن نراه فى خناقة مصرى، و هذا المشهد من أجمل المشاهد التى صورتها فى الإعلان. ويضيف مهدي: «أرسلت له الإعلان لمشاهدته بعد نزوله، فأرسل لى رسالة صوتية شديدة الرقى، وقال لى إن الإعلان كان مختلفا وساحرا، وتشرف أنه كان تحت قيادتى كمخرج، وبلا شك سعدت جدا بهذا الكلام، لأنه فنان عالمى وراق».



