صدمة قوية لـ"كينزى ولانسكى" بعد اقتحامها نهائي دوري أبطال أوروبا
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:24 م
الفجر الرياضي
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قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)
بحذف حساب عارضة الأزياء الروسية كينزى ولانسكى،
الفتاة التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا بالأمس وهي شبه عارية، من أجل الترويج
لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت.
ووصل حساب الفتاة الروسية بعد واقعة
الأمس لـ2 مليون ونصف متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بسبب سياسة موقع التواصل
الاجتماعي.
اقتحمت فتاة شبه عارية أرضية ملعب
"واندا ميتروبوليتانو"، أمس السبت، خلال مباراة نهائى دورى أوروبا، التى
جمعت ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، وتوتنهام.
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