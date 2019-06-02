تعرف على أجازة البنوك والبورصة في عيد الفطر المبارك
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:23 م
الفجر الاقتصادي
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قرر البنك المركزي والبورصة المصرية تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو الحالي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري.
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