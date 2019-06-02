تعرف على أجازة البنوك والبورصة في عيد الفطر المبارك

قرر البنك المركزي والبورصة المصرية تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو الحالي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري.







