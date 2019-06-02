ياسمين صبري تقضى الليالى الأخيرة من رمضان فى لندن

طلبت الفنانة الشابة ياسمين صبرى، من أحمد سمير فرج، مخرج مسلسلها الجديد «حكايتى»، تقليل عدد أيام تصويرها من 9 أيام لـ 3 فقط، وتكثيف عدد ساعات تصويرها، من أجل الانتهاء من تصوير دورها بالكامل، كى تتمكن من السفر لمدينة الضباب « لندن»، لقضاء الليالى الأخيرة من شهر رمضان الكريم هناك، من أجل الراحة و الاستجمام.





يشار إلى أن مسلسل حكايتى، من تأليف محمد عبد المعطى، و بطولة كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، أحمد بدير، وعدد كبير من النجوم.



