ياسمين صبري تقضى الليالى الأخيرة من رمضان فى لندن
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:25 م
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طلبت الفنانة الشابة ياسمين صبرى، من أحمد سمير فرج، مخرج مسلسلها الجديد «حكايتى»، تقليل عدد أيام تصويرها من 9 أيام لـ 3 فقط، وتكثيف عدد ساعات تصويرها، من أجل الانتهاء من تصوير دورها بالكامل، كى تتمكن من السفر لمدينة الضباب « لندن»، لقضاء الليالى الأخيرة من شهر رمضان الكريم هناك، من أجل الراحة و الاستجمام.
يشار إلى أن مسلسل حكايتى، من تأليف محمد عبد المعطى، و بطولة كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، أحمد بدير، وعدد كبير من النجوم.
وجسدت ياسمين، دورا لفتاة تعرضت لصدمة عصبية فى طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، وتدخل فى خلافات مع عائلة والدها و تسافر من قريتها إلى الإسكندرية، وتنطلق الأحداث فى إطار من الرومانسية والأكشن.
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