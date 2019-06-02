الهريفي: هل فعلوا مع ليفربول مثلما حدث مع النصر؟

تحدث فهد الهريفي لاعب نادي النصر الأسبق، عن لقطة احتفال نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج نادي ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز أمام توتنهام بهدفين دون رد.





وقال الهريفي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا الربع.. في تتويج ليفربول طفوووووو عليهم اللمبات مثل اللي صار في تتويج النصر ولا لا؟!".





والجدير بالذكر أن لقطة إطفاء الأنوار في احتفالية النصر بالحصول على لقب دوري المحترفين كانت قد أثارت جدل كبير.