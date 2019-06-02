محافظة الإسكندرية تعلن عن فتح قبول دفعات بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي الجديد
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:12 م
دينا حسن- محمد رجب
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضة للعام الدراسي ٢٠١٩٢٠٢٠، وذلك بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن التصديق على تنفيذ خطة الإعلان عن قبول دفعة جديدة من طلبة المدارس العسكرية الرياضة بمحافظة الإسكندرية للمراحل الدراسية ( الإبتدائية، الإعدادية، والثانوية) للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
يذكر أن الدراسة مجانًا في المدارس العسكرية الرياضة ووفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم وتطبق نظام اليوم الكامل بالمدرسة ( مبيت) لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية عدا المرحلة الإبتدائية للمبيت بمنزل ولي الأمر، كما أن كثافة الطلبة داخل الفصول التعليمية لا تزيد عن ٢٠ طالب، وتضم المدارس أحدث المعامل والأدوات والأجهزة تحت إشراف نخبة من المعلمين، وتضم المدارس مجموعات تقوية مجانية لرفع المستوى العلمي للطلاب أثناء فترة الاستذكار الليلي.
وتضم المدارس ملاعب وصالات تدريب بها أحدث الأجهزة والأدوات الرياضية، كما أن المدارس بها ألعاب رياضية "ألعاب قوى، ملاكمة، مصارعة، رفع اثقال، تايكوندو، سباحة وغطس، جمباز، وخماسي حديث، جودو، ثلاثي، دراجات، كارتية، كونغ فو" ويتم إشراك الطلاب في البطولات المحلية والانضمام إلى المنتخبات القومية للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية، مع حصول الطلاب على مكافآت مادية وعينية عند تحقيقهم للبطولات الرياضية، كما يتم صرف زى موحد تعليمي ورياضي.
أما عن النشاط الثقافي فإن المدارس تضم أندية اجتماعية وثقافية يمارس فيها الطلبة هواياتهم من خلال جماعات، يتم تنفيذ برنامج للرحلات لزيارة الأماكن السياحية في جمهورية مصر العربية، كما تحتوي المدرسة على مكتبة بها العديد من الكتب والمراجع العلمية والرياضية، ويخضع الطلاب للإشراف والرعاية الطبية الدقيقة والعلاج بمستشفيات القوات المسلحة، ويتم تنفيذ نظام التغذية بالمجان ويقدم للطلبة ٤ وجبات غذائية يوميًا.
يتم بيع ملفات قبول الطلبة المتقدمين بمقر المدارس ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، مقر المدرسة بالإسكندرية بشارع البرت الأول أمام حدائق انطونيادس بمنطقة سموحة.
ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة ( العلمية، الطبية، والمهارية، الأمنية،كشف الهيئة)، وحصول الطالب على مجموع درجات ٧٠٪ فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
يذكر أن الدراسة مجانًا في المدارس العسكرية الرياضة ووفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم وتطبق نظام اليوم الكامل بالمدرسة ( مبيت) لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية عدا المرحلة الإبتدائية للمبيت بمنزل ولي الأمر، كما أن كثافة الطلبة داخل الفصول التعليمية لا تزيد عن ٢٠ طالب، وتضم المدارس أحدث المعامل والأدوات والأجهزة تحت إشراف نخبة من المعلمين، وتضم المدارس مجموعات تقوية مجانية لرفع المستوى العلمي للطلاب أثناء فترة الاستذكار الليلي.
وتضم المدارس ملاعب وصالات تدريب بها أحدث الأجهزة والأدوات الرياضية، كما أن المدارس بها ألعاب رياضية "ألعاب قوى، ملاكمة، مصارعة، رفع اثقال، تايكوندو، سباحة وغطس، جمباز، وخماسي حديث، جودو، ثلاثي، دراجات، كارتية، كونغ فو" ويتم إشراك الطلاب في البطولات المحلية والانضمام إلى المنتخبات القومية للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية، مع حصول الطلاب على مكافآت مادية وعينية عند تحقيقهم للبطولات الرياضية، كما يتم صرف زى موحد تعليمي ورياضي.
أما عن النشاط الثقافي فإن المدارس تضم أندية اجتماعية وثقافية يمارس فيها الطلبة هواياتهم من خلال جماعات، يتم تنفيذ برنامج للرحلات لزيارة الأماكن السياحية في جمهورية مصر العربية، كما تحتوي المدرسة على مكتبة بها العديد من الكتب والمراجع العلمية والرياضية، ويخضع الطلاب للإشراف والرعاية الطبية الدقيقة والعلاج بمستشفيات القوات المسلحة، ويتم تنفيذ نظام التغذية بالمجان ويقدم للطلبة ٤ وجبات غذائية يوميًا.
يتم بيع ملفات قبول الطلبة المتقدمين بمقر المدارس ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، مقر المدرسة بالإسكندرية بشارع البرت الأول أمام حدائق انطونيادس بمنطقة سموحة.
ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة ( العلمية، الطبية، والمهارية، الأمنية،كشف الهيئة)، وحصول الطالب على مجموع درجات ٧٠٪ فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
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