"أرامكو" ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يونيو ، ليصبح بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.





وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو.



