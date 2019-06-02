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محمد عبدالرحمن يكشف عن دوره في "سبع البرمبه" قبل عرضه بأيام

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:09 م
محمد عبدالرحمن يكشف عن دوره في سبع البرمبه قبل عرضه بأيام
محمد عبدالرحمن
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أحمد رمضان متولي
 
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يشارك الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ"توتا"، في فيلم "سبع البرمبه" للنجم رامز جلال، الذي سيعرض في دور العرض السينمائي بعد أيام قليلة بمناسبة عيد الفطر.

 

وأكد "توتا" بأنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعي "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ولديه مكتب ديكوريشن ويشاركه في هذا المكتب الفنان رامز جلال.

 

وأضاف "توتا" بأنه يمر بمرحلة عاطفية مع الفنانة نور قدري نجله الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف والتي تصل الي مرحلة الخطوبة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

 

وعبر "توتا" بأن "سبع البرمبه" يدور في إطار كوميدي بحت ويتوقع نجاح مبهر للعمل حين عرضه وسيحقق ارتفاع ملحوظ في الإيرادات .

 

جدير بالذكر بأن فيلم "سبع البرمبه"  يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان رامز جلال ‘ محمد عبد الرحمن‘ بيومي فؤاد ‘ محمد ثروت ‘ جميلة عوض ‘ مها أبو عوف ‘ نور قدري وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

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