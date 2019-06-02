الأجهزة الأمنية تبدأ في تنفيذ إجراءاتها استعدادًا لعيد الفطر
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:08 م
هبة عبد الحفيظ
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بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الإنضباط، وحماية وتأمين المواطنين إستعدادًا لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.
كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.
وفى إطار حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الأمني لا سيما في المجالات التي تمس حياة المواطنين والتي من بينها المرور، إنتهجت الوزارة إسلوبًا جديدًا لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ) بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة في تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم في تحقيق الإنضباط المرورى ومعاونة المواطنين.
وتم دعمهم بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.
وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الإلتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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