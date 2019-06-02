7 نجوم يزينون 3 حفلات مميزة.. "روتانا" تعلن حفلاتها لـ"عيد الفطر 2019" في الكويت ولبنان

- عبد الله الرويشد في أول حفل له بعد الاصابة يعود معافي ليشكر جمهوره

- أسما لمنور تغني للمرة الاولى في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"

- أصالة نصري وأصيل أبوبكر يتحدان في حفل مشترك عنوانه "الأصالة"

- "الحفل الحدث" يجمع استثنائيا نجوى كرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني

مواكبة من هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتياتوالمرئيات" لجميع مناسبات الأفراح والأعياد، وحضورها المؤثر والفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط الى الخليج، ودورها الريادي في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه كأكبر شركة انتاج كما ونوعية على صعيدي المطربين والأعمال، تكشف ادارة "روتانا" عن برمجة حفلاتها الضخمة لمناسبة عيد الفطر السعيد للعام 2019، في كل من الكويت لبنان.

في الكويت، وتحديدا في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي" سيقام في عيد الفطر حفلان. الأول، يوم الأربعاء ( 5 يونيو) ويجمع المطربين عبد الله الرويشد وأسما لمنّور. ويعد هذا الحفل هو الأول لـ"سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، ليعود بعد شفاءه سالما ومتألقا أمام جمهوره الذي ينتظره بلهفة وشوق. أيضا يعد الحفل هو الأول لنجمة الغناء المغربي أسما لمنور في صالة دار الاوبرا بـ"مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي".

اما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت ستقام يوم الخميس (6 يونيو) ويجمع النجمان أصيل أبو بكر سالم وأصالة نصري. وفيما يعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، تعد هي المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي والموسيقي العريق، هذا اذا ما علمنا كم الجماهيرية التي يحظى بها أصيل وأصالة في الكويت.

وفي لبنان، وتحديدا في فندق "فينيسيا – بيروت"، سيكون الجمهور والساهرين في عيد الفطر على موعد يوم السبت ( 8 يونيو) مع سهرة ضخمة لا تفوّت، ويمكن وصفها بـ"الحفل الحدث"، كونها ستجمع استثنائيا ثلاثة من نجوم الغناء اللبناني المتعاقدين مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، هم : "شمس الأغنية" نجوى كرم، و"فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني، و"النجمة الذهبية" نوال الزغبي.. الذين سيمتعون جمهورهم بأجمل أغانيهم وأعذب الالحان، في حفل لن يخلو من المفاجأت الجميلة التي عوّدت "روتانا" محبيها عليها. وكل عيد فطر والجميع بخير.