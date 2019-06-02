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النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار على سيارة ومنزل

الأحد 02/يونيو/2019 - 04:00 م
النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار على سيارة ومنزل
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الفجر السعودي
 
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وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرو في مقطع فيديو وهم يستقلون مركبة خاصة أطلق أحدهم النار على سيارة متوقفه ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو يظهر شابين حيث قام أحدهم بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفه والمنزل مع تداول بعض العبارات الغير لائقة و النيابة العامة تقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
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