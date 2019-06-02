تعرف على أسماء فريق عمل ألبوم مصطفى قمر الجديد.. وموعد طرحه

انتهى المطرب مصطفي قمر، من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد 'قمر' يوميآ في الأستوديو لتسجيل الأغاني المتبقية استعدادآ لطرحه يوليو المقبل.





وتعاون 'قمر' في هذا الألبوم مع كبار الشعراء و الملحنين و الموزعين وهم:





الشعراء: تامر حسين وعصام حسني رمضان محمد وحسن عطية ومحمد عاطف وأحمد علاء الدين وأسامه مصطفي ونور الدين محمد وسمر حسين آدم وضحي محمد علي وطه الجزار وحمادة السيد.





الملحنين: محمد يحيي ومحمد النادي وتامر علي وشريف بدر وتوما ومودي سعيد ومحمد عبيه وجوليو سامح كريم وأحمد مدحت العدل ومحمد مصطفي وطارق نجيب و مديح.





والموزعين: عادل حقي وتوما وزووم وأحمد إبراهيم ومحمد شفيق ووسام عبدالمنعم وطارق حسيب .





ومن جانبه يذاع حاليآ المسلسل الإذاعي 'أنا ناس' عبر راديو 'الشرق الأوسط' الساعة الرابعة عصرآ ، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي .





المسلسل بطولة مصطفي قمر وندي بسيوني وريهام عبد الغفور وأحمد صيام وشريف باهر، تأليف أيمن فتيحة وإخراج علي مصيلحي .





وشارك 'قمر' في آوبريت بعنوان 'هي دي مصر' الذي تم طرحه في القنوات الفضائية و شارك في هذا الآوبريت كلا من حميد الشاعري ومدحت صالح وهشام عباس ويسرا وبوسي وكارمن سليمان ونيهال نبيل وياسمين علي و مروة ناجي ومصطفي يوسف، الآوبريت من كلمات د/مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع حميد الشاعري وإخراج بتول عرفة .





ويذكر أن أخر أعمال 'مصطفي قمر' السينمائية كان الفيلم 'فين قلبي' وقد تم طرحه بجميع دور العرض عام 2017 الذي يشهد عودته بعد غياب دام 5 سنوات .





وشارك في البطولة بجانب مصطفي قمر كلآ من شيري عادل ويسرا اللوزي وإيمان السيد والعديد من ضيوف الشرف هم حميد الشاعري وحمادة هلال وعزت أبو عوف وتيام مصطفي قمر وشيرين ومحمد لطفي، إنتاج مصطفي قمر وإخراج إيهاب راضي .



