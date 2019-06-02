لعروس العيد.. جربي ماسك البشرة الجافة في المنزل هذه الفترة
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:56 م
Advertisements
Advertisements
لعلاج مشاكل البشرة الجافة قبل الزفاف جربي ماسك لتفتيح وترطيب بشرتك خلال هذه الفترة عن طريقة الماسك التالي:
ماسك للبشرة الجافة
قناع البيض واللبن
• المكونات:
- بياض البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
• الطريقة:
- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.
Advertisements
المزيد عن: ماسكات هذه الفترة ماسكات الزفاف عروس العيد العروس الجديدة العروس
- 5 ماسكات طبيعية لـ"ترطيب البشرة" في الشتاء
- جربي ماسكات "الصبار" لتفتيح وتنعيم البشرة
- ماسكات للبشرة الدهنية.. جربي ما يناسبك
- "الخوخ".. ماسك سحري للحفاظ على جمال بشرتك
- لعروس عيد الأضحى.. جربي ماسك الكركم المذهل
- تعرفي على أفضل 5 خلطات طبيعية لشد الوجه المترهل
- للعروس.. جربي تحضير ماسك "الكركم" لبشرة أكثر إشراقا
- للحصول على بشرة نضرة كالسعوديات.. جربي هذه الماسكات
- طريقة تطبيق ماسك الطين الهندي مع الزبادي للبشرة