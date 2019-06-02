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لعروس العيد.. جربي ماسك البشرة الجافة في المنزل هذه الفترة

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:56 م
لعروس العيد.. جربي ماسك البشرة الجافة في المنزل هذه الفترة
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لعلاج مشاكل البشرة الجافة قبل الزفاف جربي ماسك لتفتيح وترطيب بشرتك خلال هذه الفترة عن طريقة الماسك التالي:

ماسك للبشرة الجافة
قناع البيض واللبن
• المكونات:
- بياض البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
• الطريقة:
- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.
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