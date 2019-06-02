لعروس العيد.. جربي ماسك البشرة الجافة في المنزل هذه الفترة

لعلاج مشاكل البشرة الجافة قبل الزفاف جربي ماسك لتفتيح وترطيب بشرتك خلال هذه الفترة عن طريقة الماسك التالي:





ماسك للبشرة الجافة

قناع البيض واللبن

• المكونات:

- بياض البيض.

- ملعقة كبيرة من الزبادي.

• الطريقة:

- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.

- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.