أجانب يحللون برومو "حملة فرعون".. و"الجبل" يروج له على صفحته









أثار برومو "حملة فرعون"، جدلا قبل عرض الفيلم بالسينمات، حيث انتشرت فيديوهات لبعض الأجانب المهتمين بالسينما وهم يحللون البرومو ويدعون المشاهدين لدخوله، حيث قال أحد الشباب الذين قاموا بتحليل مشاهد البرومو على "اليوتيوب"، :"الفيلم نقطة تحول في السينما المصرية، من حيث الثراء البصري ومشاهد الأكشن والخدع السينمائية"، معلنا إندهاشه أن الفيلم بتوقيع مصرى وليس هوليوودى.





بينما قام النجم الأيسلندي هافثور بورينسون الشهير بالجبل، الترويج للفيلم عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، حيث نشر أفيش الفيلم وكتب عليه :"أنا متحمس جدا لفيلم حملة فرعون الذي صورته في القاهرة، لو أنت كنت فى الشرق الأوسط أحرص على مشاهدته"، موجها الشكر لفريق عمل الفيلم على التجربة.

أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، وبطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.