الدولار يستقر في 10 بنوك ويتراجع في أبو ظبي الإسلامى- تحديث جديد
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:57 م
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة وانخفض سعر بيع الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.85 جنيه، كما هبط سعر الشراء قرشا واحدا إلى 16.80 جنيه.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الأفريقي، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.
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