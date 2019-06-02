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الإثنين.. العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" بأحد مولات 6 أكتوبر

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:52 م
الإثنين.. العرض الخاص لفيلم حملة فرعون بأحد مولات 6 أكتوبر
حملة فرعون
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الفجر الفني
 
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الإثنين.. العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" بأحد مولات 6 أكتوبر


يقيم المنتج محمد السبكي عرضا خاصا لفيلمه "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد، يوم الاثنين المقبل، فى أحد الموالات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور فريق الفيلم على رأسهم عمرو سعد، وروبى، ومحمود عبد المغنى، ومحمد لطفى، ورامز أمير.

وينافس "حملة فرعون" فى دور العرض، 4 أفلام أخرى هى " الممر" بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة، و"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، إنتاج تامر مرسى ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد، وإنتاج أحمد السبكى، و"سبع البرومبة" بطولة رامز جلال، ويراهن المنتج محمد السبكى على تصدر "فرعون" إيرادات العيد.

أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.

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