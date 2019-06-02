أبرزهم مصطفى قمر ومدحت العدل وسيمون.. قائمة ضيوف إذاعة الشرق الأوسط في عيد الفطر

تستضيف شبكة الشرق الأوسط على مدار الاحتفال بعيد الفطر المبارك مجموعة من الفنانين في برامجها وفتراتها المفتوحة منهم مصطفي قمر، علي الحجار ، ريهام عبد الغفور ، رانيا فريد شوقي ، مدحت العدل ، سيمون.





إضافة لمجموعة من فناني الكاريكاتير لرسم صورة فكاهية عن العيد ، كما تقدم الشبكة مجموعة من التهاني في هيئة كروت معايدة من نجوم المجتمع إلى الجماهير في كل مكان .



