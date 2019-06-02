أبرزهم مصطفى قمر ومدحت العدل وسيمون.. قائمة ضيوف إذاعة الشرق الأوسط في عيد الفطر
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:45 م
الفجر الفني
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تستضيف شبكة الشرق الأوسط على مدار الاحتفال بعيد الفطر المبارك مجموعة من الفنانين في برامجها وفتراتها المفتوحة منهم مصطفي قمر، علي الحجار ، ريهام عبد الغفور ، رانيا فريد شوقي ، مدحت العدل ، سيمون.
إضافة لمجموعة من فناني الكاريكاتير لرسم صورة فكاهية عن العيد ، كما تقدم الشبكة مجموعة من التهاني في هيئة كروت معايدة من نجوم المجتمع إلى الجماهير في كل مكان .
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