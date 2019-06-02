ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبرزهم مصطفى قمر ومدحت العدل وسيمون.. قائمة ضيوف إذاعة الشرق الأوسط في عيد الفطر

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:45 م
أبرزهم مصطفى قمر ومدحت العدل وسيمون.. قائمة ضيوف إذاعة الشرق الأوسط في عيد الفطر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تستضيف شبكة الشرق الأوسط على مدار الاحتفال بعيد الفطر المبارك مجموعة من الفنانين في برامجها وفتراتها المفتوحة منهم مصطفي قمر، علي الحجار ، ريهام عبد الغفور ، رانيا فريد شوقي ، مدحت العدل ، سيمون.

إضافة لمجموعة من فناني الكاريكاتير لرسم صورة فكاهية عن العيد ، كما تقدم الشبكة مجموعة من التهاني في هيئة كروت معايدة من نجوم المجتمع إلى الجماهير في كل مكان .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا