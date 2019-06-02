خلال حملات تموينية.. ضبط 76 قضية مخالفة بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 14 عدم الإعلان عن أسعار، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 خبز غير مطابق للمواصفات، 12إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري رسالة أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبلغ الإجمالي 76 قضية تموينية مخالفة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.