البيئة: حجم الانبعاث الحراري الناتج عن مصر لا يتخطى 0,5%

قال الدكتور صابر عثمان، مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن خفض الانبعاثات أو التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري هما وسيلتي التعامل مع تلك الظاهرة.



