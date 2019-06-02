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البيئة: حجم الانبعاث الحراري الناتج عن مصر لا يتخطى 0,5%

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:51 م
البيئة: حجم الانبعاث الحراري الناتج عن مصر لا يتخطى 0,5%
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور صابر عثمان، مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن خفض الانبعاثات أو التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري هما وسيلتي التعامل مع تلك الظاهرة.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن هناك دول وضعت تشريعات للقطاعات المسببة لظاهرة الانبعاث الحراري بهدف الحد من تلك الظاهرة، منوهًا بأن حجم الانبعاث الحراري الناتج عن مصر لا يزيد عن 0،5% من حجم الانبعاثات الحرارية بالعالم.
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