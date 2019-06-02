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الحبيب الطرابلسي يفاجئ مذيعي برنامج انبوكس بتحدي اللهجات

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:46 م
الحبيب الطرابلسي يفاجئ مذيعي برنامج انبوكس بتحدي اللهجات
الحبيب الطرابلسي
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الفجر الفني
 
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حلّ الإعلامي التونسي الحبيب الطرابلسي، ضيفا على البرنامج الشبابي ''انبوكس''، على قناة صدى البلد في إطار حلقة خاصة بأجواء رمضان في تونس.

وتطرق الحوار إلي الاكل التونسي والتقاليد التونسية والمصرية خلال شهر رمضان وقدم الحبيب لمحة تاريخية عن الشاشية (الطربوش التقليدي التونسي) واعتباره زيا رسميا منذ ١٨٣١ في الدولة العثمانية، وفاجأ الحبيب الطرابلسي في آخر البرنامج المذيع حسام المراغي ونورا سامي بتحدي التعرف على الكلمات التونسية.

ويذكر أن الحبيب الطرابلسي مذيع تونسي ينشط بين مصر وتونس وقدم خلال هذا الموسم الرمضاني برنامج ''أسرار المدينة''، على إذاعة مسك الثقافية التونسية.

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