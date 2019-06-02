توريد 156 ألفا و739 طن قمح لصوامع وشوّن محافظة قنا

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات مشيرًا إلى أنه حتى الآن، تم توريد 156 ألفا و739 طن قمح لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وذكر "الهجان" أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من (التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراطا و670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.





وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



من جانبه ذكر أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 156 و739 طنا موزعة كما يلى 62 ألفا و548 طنا تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و93 ألفا و946 طنا تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و245 طنا تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي.