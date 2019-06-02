المجر: انحفاض منسوب نهر الدانوب ولكن لا يمكن الوصول إلى القارب الغارق

قالت سلطات إدارة المياه المجرية، إن منسوب المياه المرتفع في نهر الدانوب، الذي أعاق الجهود للوصول إلى قارب سياحي غارق حيث يمكن أن يكون 21 شخصًا محاصرين، يتراجع.





وذكرت الإدارة العامة لإدارة المياه، اليوم الأحد، أن النهر قد هبط 26 سنتيمترًا (10 بوصات) منذ منتصف يوم السبت، عندما بلغ ارتفاعه 5.88 متر (19 قدم، 3 بوصات).





وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قد يحاول الغواصون الوصول إلى الحطام بمجرد سقوط نهر الدانوب إلى حوالي 4 أمتار، وهو ما يتوقع حدوثه يوم الأربعاء، بعد أسبوع من اصطدام سفينة سياحية في نهر بقارب سياحي بالقرب من جسر مارغيت في بودابست.



