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مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:37 م
مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض حدوتة مرة على شاشة النهار
حدوتة مرة
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة "النهار"، مسلسل حدوتة مرة" للنجمة غادة عبدالرازق، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 10 مساءً، على فضائية النهار.

"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.

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