مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"

تعرض قناة "النهار"، " للنجمة غادة عبدالرازق، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 10 مساءً، على فضائية النهار.





"حدوتة مرة" من إنتاج طارق ، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.