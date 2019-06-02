"بدراجة نارية وطلقات خرطوش".. كواليس مشاجرة شارع السودان

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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل المشاجرة التي شهدها شارع السودان، دائرة قسم شرطة العجوزة، وتبين حدوثها بسبب الخلاف على أولوية مرور نجل صاحب مغسلة بالدراجة النارية خاصته.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بشارع السودان دائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين نشوب مشادة كلامية بين جزار و3 عاملين بالمحل ملكه جميعهم مصابين برش خرطوش، وبين صاحب مغسلة يدعى "أبو العلا.ر" 45 سنة، صاحب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وكدمات باليدين وعاطل بحوزته 2 كباس خرطوش، بسبب الخلاف على أولوية مرور نجل صاحب المغسلة بالدراجة البخارية قيادته أمام محل الجزارة ملك الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب، مما أسفر ع إصابة الطرف الأول برش خرطوش، وتمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط من ضبط الطرفين والسلاح المستخدم في التشاجر.



تحرر المحضر اللازم، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.