"نجوم ريكوردز" تطرح أولى أغنيات ألبوم رامي صبري بعنوان "أنا بابا"

تطرح شركة "نجوم ريكوردز"، أول أغنية من ألبوم النجم رامى صبرى، بعنوان "أنا بابا"، وذلك أول أيام عيد الفطر، حيث من المقرر أن يتم طرح الألبوم فى موسم الصيف الجارى.

ألبوم رامى صبرى الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم 12 أغنية، وانتاج "نجوم ريكوردز"، أما عن أغنية "أنا بابا" فى تم التعاون فيها مع الشاعرة هالة على، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى.

وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن الفنان رامى صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل فى مدينة جدة.