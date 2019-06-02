محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة جمعية النجاه الخيرية (صور)

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كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاحد، عدد من حفظة القرأن الكريم في المسابقة التي نظمتها جمعية النجاه الخيرية برئاسة المستشار ممدوح حشيش رئيس جمعية النجاة الخيرية، وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجدي حسن مدير مديرية التضامن الإجتماعي وممثل عن مديرية الاوقاف.



ووزع المحافظ الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين الذين تراوحت أعمارهم بين 10 – 15 سنة وذلك بعد تقسيم المتسابقين إلى 4 مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملُا - نصفه - ربعه - خمسة أجزاء منه).





وهنأ المحافظ جموع الحاضرين والمتسابقين الفائزين في المسابقة، داعيا إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرأن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكدا علي أهمية أن يكون حفظ القرآن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفانٍ من أجل تقدم وطننا الغالي مصر معبرا عن فرحته بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم واهتمام أولياء الأمور والأمهات، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح.





