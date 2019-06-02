محافظ السويس يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:36 م
أبوبكر عبد المعز
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كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس 20 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية الفائزين بمسابقة حفظ القران الكريم كاملًا ونصفه وربعه وثلاثة أرباع بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعًا لهم في المسابقة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالسويس بمناسبة ليلة القدر بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.
وقدم المحافظ الشكر للقائمين علي المسابقة علي الجهد المبذول منهم لنجاح المسابقة، وقدم الشكر ايضا لأولياء الأمور والمحفظين لتشجيعهم المستمر لحفظة القرأن الكريم، متمنيا لهم الاستمرار في حفظ القرأن وفهم تعاليم الدين الاسلامي دين الوسطية.
وأكد المحافظ على أن المسابقة خلال الفترة القادمة ستضم أعداد اكبر من حفظة القران الكريم وزيادة الجوائز التشجيعية للحفظة.
كان قد تقدم للمسابقة عدد 320 متسابقًا، فاز منهم 5 متسابقين في كل مرحلة من المراحل الاربعة للمسابقة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم لتكريم حفظة القران الكريم من أبناء السويس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية وأولياء أمور المتسابقين والفائزين.
وقدم المحافظ الشكر للقائمين علي المسابقة علي الجهد المبذول منهم لنجاح المسابقة، وقدم الشكر ايضا لأولياء الأمور والمحفظين لتشجيعهم المستمر لحفظة القرأن الكريم، متمنيا لهم الاستمرار في حفظ القرأن وفهم تعاليم الدين الاسلامي دين الوسطية.
وأكد المحافظ على أن المسابقة خلال الفترة القادمة ستضم أعداد اكبر من حفظة القران الكريم وزيادة الجوائز التشجيعية للحفظة.
كان قد تقدم للمسابقة عدد 320 متسابقًا، فاز منهم 5 متسابقين في كل مرحلة من المراحل الاربعة للمسابقة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم لتكريم حفظة القران الكريم من أبناء السويس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية وأولياء أمور المتسابقين والفائزين.
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