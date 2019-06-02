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خبير بيئي: أمريكا والصين مسئولتان عن 34% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:29 م
خبير بيئي: أمريكا والصين مسئولتان عن 34% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس، إنه كلما زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون كلما ازدات ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن ثم زادت درجة الحرارة.

وأشار "سمعان"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن مسئولية وجود ظاهرة الاحتباس الحراري تقع على الدول الصناعية الكبرى، موضحًا أن مواجهة تلك الظاهرة لها طريقتين وهى أن تلتزم جميع الدول بما اتفقت عليه المعاهدات الدولية فيما يتعلق بالاحتباس الحراري.

ونوه بأن أمريكا والصين مسئولتان عن 34% من الانبعاثات التي تتسبب في ازدياد ظاهرة الاحتباس، مشددا على ضرورة البحث عن تكنولوجيات جديدة لا تضر البيئة.
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