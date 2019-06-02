"البلديات" تستعد لعيد الفطر بأكثر من 100 ألف عامل نظافة

استعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لعيد الفطر المبارك بتسخير كافة إمكاناتها؛ وذلك بمشاركة 101 ألف و863 من منسوبيها لأعمال النظافة والمسالخ، فضلًا عن الفرق الرقابية.





وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها خصصت 84 ألفًا و609 كوادر بشرية لأعمال النظافة، وعشرة آلاف و946 آلية نظافة، و1614 كادرًا رقابيًا للإصحاح البيئي، و1007 فرق مكافحة.





وتابعت وزارة الشؤون البلدية، أنها دفعت بثلاثة آلاف و159 آلية مكافحة، وأربعة آلاف و694 فردًا لتنفيذ أعمال المسالخ، وألف و136 فرقة مشاركة بالجولات الرقابية.



