حريق يلتهم مخبز في دمياط
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:34 م
هند الشيال
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نشب حريق ضخم في مخبز في مدينة كفر سعد بدمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في المخبز، والتهام النيران للطابق الأول منه.
تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق.
كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وكشف ملابسات الواقعة واخذ أقوال الأهالي لاستبيان وجود شبهة تعمد من عدمه في الواقعة.
تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق.
كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وكشف ملابسات الواقعة واخذ أقوال الأهالي لاستبيان وجود شبهة تعمد من عدمه في الواقعة.
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