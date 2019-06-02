مؤسسة النقد العربي تتوقع تحسن اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2019

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.





وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 بالمئة في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017.





وفي أبريل توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.





وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل أن النمو الاقتصادي في 2019 "لن يقل عن اثنين بالمئة".





وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 1.7 بالمئة في 2018، مقابل واحد بالمئة في العام السابق، بحسب مؤسسة النقد.



