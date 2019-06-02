لجنة تطوير النشاط الرياضي بالأهلي تجتمع بعد عيد الفطر

تبدأ لجنة تطوير النشاط الرياضي التي شكلها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه أمس، والتي تضم إبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد الدماطي، أعضاء المجلس، اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لبحث سبل تطوير العمل داخل قطاع النشاط، بناءً على توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول جلساتها بعد عيد الفطر بالاجتماع مع رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي؛ لوضع خطة التطوير الخاصة بالمرحلة المقبلة على صعيد الهيكلة وخريطة العمل، وآليات تطبيق القرارات بما يحقق طفرة كبيرة على صعيد جميع الفرق الرياضية.

وتناقش اللجنة أفضل السبل لتطوير جوانب العمل الإداري بالنشاط الرياضي، وما يتعلق به من أمور خاصة بالأجهزة الفنية والفرق، بما يؤدي في النهاية الى الهدف المطلوب وهو تطبيق نظام احتراف في الإدارة ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأجهزة والفرق في جميع المسابقات، ويحقق الأهداف التي يسعى اليها مجلس الإدارة.