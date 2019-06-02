محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80,65% (صور)
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:24 م
ريهام على
Advertisements
Advertisements
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ أحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.
أشار محافظ الفيوم، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالب وطالبة، ونجح منهم 41374 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80،65%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 80%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن إدارة غرب الفيوم التعليمية احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية من حيث عدد الناجحين، تلتها إدارق شرق التعليمية، ثم إدارة إطسا التعليمية، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 41 طالب وطالبة من بينهم 27 من المدارس الحكومية و14 من المدارس الخاصة.
Advertisements