محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80,65% (صور)

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ أحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.





أشار محافظ الفيوم، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالب وطالبة، ونجح منهم 41374 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80،65%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 80%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%.



