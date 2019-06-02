اجتماع تنسيقي بين الأجهزة في كفر الشيخ لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

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شاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم، فى اجتماعًا بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة، لضمان سير الامتحانات في جو من الراحة والهدوء كلا في مجال عمله.



وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، يتابع باهتمام بالغ كافة الاستعدادات،للتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان،وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين.



وأضافت وكيل الوزارة ستبدأ الإمتحانات يوم السبت المقبل، الموافق 8 يونيه الجاري،ويؤدي 19ألف و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين.



تابعت أنه وفق تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشخ، هناك تعاون مع كافة الأجهزة المعنية،مديرية الامن والمستشار العسكري ومديريات الصحة والتموين والشباب والرياضة وشركات الكهرباء ومياه الشرب ورؤساء مجالس المدن،لضمان حسن سير أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة للطلاب،وتم بحث خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان سير الامتحان كما تم التنبيه على توفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة.



وقالت وكيل الوزارة، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، تعمل عل مدار الساعة وأن يكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.



اوضحت وكيل الوزارة،انه تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة ب الـ 13 إدارة تعليمية،للعمل على راحة المشاركين في الامتحانات، تضم كافة الاجهزة الكهربائية وأسرة وغيرها من الأدوات.