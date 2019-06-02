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مؤشر البحرين يصعد 0.12% بختام التعاملات

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:20 م
مؤشر البحرين يصعد 0.12% بختام التعاملات
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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 ارتفعت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم الأحد، بدعم من أسهم البنوك والخدمات، لتسجل الصعود السادس على التوالي.

وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.12 بالمائة، إلى المستوى 1435.22 نقطة، محققاً مكسباً قدره 1.69 نقطة، توافقاً مع الجلسة الماضية.


ونقص حجم التداولات إلى نحو 1.563 مليون سهم كما تراجعت السيولة إلى 388.4 ألف دينار، مقابل 3.285 مليون سهم، بسيولة إجمالية وصلت إلى 492.1 ألف دينار.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة بجلسة اليوم نحو 8.901 مليار دينار، مقابل نحو 8.901 مليار دينار بالجلسة الماضية، بربح قيمته 10 مليون دينار.

وكانت أبرز الأسهم الصاعدة عقارات سيف 1.98 بالمائة، والبحرين للتسهيلات التجارية 1.33 بالمائة، والأهلي المتحد 0.24 بالمائة.

وقاد الصعود قطاع البنوك بنسبة وصلت إلى 0.14 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات بنحو 0.17 بالمائة، وقطاع الاستثمار 0.09 بالمائة.
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