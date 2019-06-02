إصابة 10 عمال بسبب انهيار سقف نفق تحت الإنشاء بتبوك

انهار، صباح اليوم، جزء من سقف نفق تحت الإنشاء بتبوك أثناء عملية الصب، ونتج عن الحادث إصابة عدد من العاملين، حيث تم إخراج ١٠ حالات، كانت محتجزة تحت الأنقاض عن طريق الدفاع المدني بحالات متوسطة الخطورة.





وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري: في تمام الساعة 10:07 صباح هذا اليوم الأحد، وردنا بلاغ عن وجود انهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط مدينة تبوك.





وأضاف: فور تلقّي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات والزلازل من قوة طوارئ الدفاع المدني، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط جزء من سقف نفق كان تحت الإنشاء، وذلك أثناء عملية الصب، مما أدى إلى سقوطه وإصابة عدد من العمالة الذين كانوا موجودين فوق الجزء المنهار.



