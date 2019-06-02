كيف أفطر محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

صمم محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني مع موسى سيسوكو نجم توتنهام على الصيام في مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح توجه في الدقيقة 41 من الشوط الأول للإفطار بعد علمه أن موعد الإفطار قد حان، حيث التقط زجاجة مياه وشرب منها ثم وجد موسى سيسوكو أمامه فمنحه زجاجته ليفطر ثم تبعهم اللاعب السنغالي ساديو ماني وكانت الساعة آنذاك تشير إلى التاسعة و39 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.

يشار إلى أن اللقاء انتهى لصالح ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من صلاح في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق.