كيف أفطر محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:18 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
صمم محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني مع موسى سيسوكو نجم توتنهام على الصيام في مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة
"آس" الإسبانية أن محمد صلاح توجه في الدقيقة 41 من الشوط الأول للإفطار
بعد علمه أن موعد الإفطار قد حان، حيث التقط زجاجة مياه وشرب منها ثم وجد موسى
سيسوكو أمامه فمنحه زجاجته ليفطر ثم تبعهم اللاعب السنغالي ساديو ماني وكانت الساعة
آنذاك تشير إلى التاسعة و39 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.
يشار إلى أن اللقاء
انتهى لصالح ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من صلاح في الدقيقة الثانية من اللقاء
من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق.
Advertisements
- الكارت الذهبي الذي دمر أحلام برشلونة أمام ليفربول
- بعد الهاتريك التاريخي.. مورا ينافس نجم ليفربول على جائزة الأفضل في إياب دوري الأبطال
- محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
- نقل حيّ بتقنية فائقة الجودة مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر عبر beIN CONNECT يلا شوت محمد صلاح جووول
- يلا شوت (SALAH) مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch ليفربول وتوتنهام بث مباشر Goals
- الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام live بث مباشر اليوم السبت 1-6-2019
- محمد صلاح ثاني عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا
- أوريجي ثاني بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا
- رقصة غريبة من محمد صلاح عقب التتويج بدوري الأبطال (فيديو)
- محمد صلاح يرد الدين