تباين مؤشرات بورصة "الكويت "بختام جلسة الأحد

تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في نهاية تعاملات اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.21 بالمائة و.011 بالمائة على التوالي، بينما ارتفع الرئيسي 0.18 بالمائة.





وتقلصت التداولات اليوم، إذ تراجعت السيولة إلى 22.03 مليون دينار، مقابل 30.95 مليون دينار يوم الخميس، وهبطت أحجام التداول عند 72.30 مليون سهم، مقارنة بـ 91.75 مليون سهم في الجلسة السابقة.









وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.36 بالمائة، بينما ارتفع 3 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ2.16 بالمائة.





وتصدر سهم المنتجعات القائمة الحمراء بـ10.84 بالمائة، بينما تصدر الراي الارتفاعات بـ7.89 بالمائة.





وحول أنشط التداولات، جاء أهلي متحد المستقر عند 251 فلساً على رأس الكميات بـ12.33 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السولة بقيمة 6.07 مليون دينار، منخفضاً 0.44 بالمائة.