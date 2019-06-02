ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أوقاف الإسكندرية: إزالة أي لافتات حزبية في ساحات عيد الفطر (صور)

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:16 م
أوقاف الإسكندرية: إزالة أي لافتات حزبية في ساحات عيد الفطر (صور)
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements

عقد الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، لقاء بحضور مدير المتابعة الشيخ هاشم الفقي، بمفتشي المتابعة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وفي بيان لها، أكدت المديرية أنه خلال الاجتماع، تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الادارة معتمدا بخاتمها، التعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.

كما تقرر متابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا