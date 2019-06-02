أوقاف الإسكندرية: إزالة أي لافتات حزبية في ساحات عيد الفطر (صور)

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عقد الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، لقاء بحضور مدير المتابعة الشيخ هاشم الفقي، بمفتشي المتابعة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.



وفي بيان لها، أكدت المديرية أنه خلال الاجتماع، تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الادارة معتمدا بخاتمها، التعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.



كما تقرر متابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة.