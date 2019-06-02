الشرقية تستعد لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا( STEM) للعام الدراسي الجديد 20192020، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 166 2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 266 2019.





وجه المحافظ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد لاستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب بالمديرية، على أن تعقد الاختبارات التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM) بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة يومي الأربعاء، والخميس، الموافق 24، 25 يوليو،2019 بكل سهولة ويسر وحل أي مشاكل أو معوقات أمام أبنائنا الطلاب المتفوقين.





يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018 م 2019م، والمتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )هي "لا يقل مجموع درجات الطالب عن 274،5، درجة بنسبة تعادل 98 %، من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد "اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم"، ألا يقل مجموع درجات الطالب عن 266 درجة بنسبة تعادل95 % من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد: "اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم".







