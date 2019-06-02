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الفيفا يشيد بهدف فراس البريكان بمرمى بنما

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:06 م
الفيفا يشيد بهدف فراس البريكان بمرمى بنما
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في مرمى منتخب بنما في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب، وقد شبهه بأهداف المهاجمين العمالقة الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكتب "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر": هو هدف كان ليجعل دينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش فخورين. صحيح أنهم غادروا البطولة، ولكن السعودية وفراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل.

وسجل البريكان هدف المنتخب الوحيد في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2019 تحت 20 عامًا المقامة في بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في المجموعة الخامسة، إذ خسر في المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، وأمام مالي بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام بنما بهدفين لواحد، جاء عن طريق فراس البريكان، ليودع الأخضر الشاب البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=vmfrhP7FBFc
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