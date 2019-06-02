ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيسا الصومال وبوركينا فاسو يغادران جدة

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:05 م
رئيسا الصومال وبوركينا فاسو يغادران جدة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
غادر الرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس جمهورية بوركينافاسو، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور وليد عبدالرحمن الحمودي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادر رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو؛ جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عُقدتا بمكة المكرّمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا